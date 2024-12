La Juventus ieri sera ha vinto per 2-0 contro il Manchester City all'Allianz Stadium di Torino. Una gara fondamentale per il cammino europeo della squadra di Thiago Motta. Dagli spogliatoi, e poi pubblicato sui canali social ufficiali della Vecchia Signora però arriva un video virale di un coro intonato da tutta la squadra in onore del difensore arrivato in estate dal Milan Pierre Kalulu. Di seguito il video