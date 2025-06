AFP via Getty Images



Juventus-Manchester City, l'arbitro

Juventus-Manchester City, la moviola

9' goal del City con Doku, posizione di partenza che appare regolare, rete valida

8' palla lunga all'indirizzo di Vlahovic, il centravanti serbo è in fuorigioco, chiamata dell'assistente

calcio d'inizio, il primo pallone è girato da Dusan Vlahovic

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

La Juventus ha già raggiunto gli ottavi di finale del Mondiale per Club, la nuova competizione della FIFA che si sta giocando in queste settimane in America. La sfida al Manchester City però mette in palio il primo posto nel gruppo G, quello in cui figuravano anche Wydad e Al-Ain, entrambi sconfitti per mano della Vecchia Signora. L'appuntamento però è contro il Manchester City di Pep Guardiola per l'ultima gara della fase a gironi che si gioca ad Orlando, al Camping World Stadium.Per il big match, la FIFA ha designato un arbitro di grande esperienza internazionale come Clément Turpin. L'arbitro francese ha già diretto tre gare dei bianconeri, tutte in Champions League, tra cui l'ultima proprio quando la Juventus ha affrontato il Manchester City a dicembre, con la vittoria della Juve di Thiago Motta per 2-0.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui