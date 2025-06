Juventus-Manchester City, Mbangula e Weah assenti: addio vicino?

2025 Getty Images



Mbangula e Weah, l'offerta del Nottingham Forest

Perchè la Juventus potrebbe accettare 23 milioni per Mbangula e Weah?

Addio sempre più vicino? Samuel Mbangula e Timothy Weah non sono in panchina nella sfida di questa sera tra Juventus e Manchester City, non figurano infatti nella distinta ufficiale della gara, e questa è la grande novità. I due come vi abbiamo raccontato passo a passo in questi giorni sembrano sempre più vicini a lasciare definitivamente Torino e la Juventus, destinazione Nottingham Forest.Il club che milita in Premier League ha offerto 23 milioni di euro alla Juventus per acquistare entrambi, in blocco. Cifra non altissima ma che la Juventus potrebbe accettare per motivi sia economici che tecnici

Infatti, la Juventus aveva investito appena 11 milioni di euro per l'acquisto di Timothy Weah dal Lilla. Mbangula invece è stato pagato soltanto 500 mila euro, arrivato dall'Anderlecht ancora ragazzino. La Juventus quindi, anche cedendoli entrambi per 23 milioni genererebbe a bilancio una plusvalenza. Quindi potrebbe rappresentare dal punto di vista economico una mossa strategica complice anche il poco impiego in campo dei due.



Cosa manca per Mbangula e Weah al Nottingham Forest?

Ora la decisione spetta ai due giocatori. Dal lato di Mbangula la situazione sembrava non trovar particolari opposizioni. Weah, stando a quanto scriveva questa mattina Tuttosport non sembrava particolarmente convinto. Il fatto che entrambi però questa sera non siano a disposizione di Igor Tudor fa pensare che il motivo sia legato proprio al calciomercato e a quella offerta del Nottingham Forest che sembra sempre più vicina al sì.