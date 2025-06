Juventus-Manchester City LIVE 1-1: KOOPMEINERS! L'olandese risponde subito a Doku

La qualificazione agli ottavi è già ufficiale, il primo posto nel girone non ancora. È questo, dunque, l'obiettivo della Juventus nella terza e ultima partita della prima fase del, che l'ha vista vincere e convincere sia contro l'Al-Ain (5-0) che contro il Wydad Casablanca (4-1), due gare che ormai sono già un ricordo ma che sarà fondamentale replicare, almeno in termini di atteggiamento, nella sfida di oggi: l'avversaria a Orlando è ildi Pep Guardiola, già affrontato e battuto nel dicembre scorso in Champions League.

Juventus-Manchester City: la diretta del match

Di acqua ne è passata sotto i ponti da allora, con la Juve che nel frattempo ha anche cambiato allenatore e si è presentata negli Stati Uniti per la nuova competizione con una squadra in parte diversa, rinfrancata dal quarto posto con cui ha concluso il campionato ma consapevole di avere ancora parecchia strada da fare per tornare quella di una volta. Con due risultati su tre a disposizione, nel match che prenderà il via alle 21.00 (ora italiana) la squadra bianconera potrà anche accontentarsi di un pareggio per mantenere il primo posto del girone, che sulla carta equivale a un abbinamento più "abbordabile" per gli ottavi (tra le possibili avversarie anche il Real Madrid).Contro i Citizens, obbligati a vincere per raggiungere lo stesso obiettivo, si preannuncia dunque una sfida di alto livello, per cui Igor Tudor dovrebbe schierare una formazione in parte diversa da quella vista nelle prime due uscite del girone, soprattutto dal centrocampo in su. C'è curiosità, in particolare, per il ritorno di Filip Kostic, rientrato nelle scorse settimane dal prestito al Fenerbahce, che sembra già essere riuscito a farsi apprezzare dal tecnico bianconero.



Segui il match in diretta con noi!





11' - GOAL JUVE! Pareggiano subito i bianconeri con Koopmeiners! Tutto nasce da un errore in costruzione di Ederson, che consente all'olandese di recuperare un pallone prezioso al limite dell'area e di andare dritto in porta. 1-1, palla al centro



9' - GOAL CITY! Grande imbucata di Ait-Nouri sulla sinistra che beffa Alberto Costa e serve Doku, che spiazza Di Gregorio con un bel tiro a giro



4' - Di Gregorio subito decisivo: il portiere bianconero blocca con il piede un bel tiro di Bernardo Silva, lasciato libero di colpire da pochi metri



1' - Si parte a Orlando!





LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (3-4-2-1)

Di Gregorio

Kalulu

Savona

Kelly

Alberto Costa

Locatelli

McKennie

Kostic

Koopmeiners

Nico Gonzalez

Vlahovic



MANCHESTER CITY (4-2-3-1)

Ederson

Nunes

Akanji

Ruben Dias

Ait-Nouri

Reijnders

Rodri

Bernardo Silva

Savinho

Doku

Marmoush







Juve-Manchester City, dove vederla in tv e streaming

Partita: Juventus-Manchester City

Data: giovedì 26 giugno 2025

Orario: 21.00 italiane

Canale tv: DAZN, Italia 1

Streaming: DAZN, Mediaset Infinity, Sport Mediaset





