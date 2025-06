Juventus-Manchester City, le PAGELLE dei GIORNALI: Di Gregorio salvifico, Kalulu serata da incubo

Una sconfitta pesante per la Juventus di Igor Tudor rimediata nella terza gara del Mondiale per Club per mano del Manchester City. I bianconeri escono dal campo con il risultato di 5-2 al triplice fischio, vani quindi i goal di Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic, per questa Juventus sembra esserci ancora decisamente troppo Manchester City. Qualche errore difensivo di troppo che un po' preoccupa.La Juventus però seppur sconfitta approda agli ottavi di finale della competizione dove alle 21 italiane di martedì (le 15 locali) affronterà il Real Madrid . I maggiori quotidiani sportivi italiani promuovono Michele Di Gregorio a pieni voti nonostante e cinque reti subite ma ha evitato risultati ben peggiori. Pesanti bocciature invece per Pierre Kalulu.





