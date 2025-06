Juventus-Manchester City, la MOVIOLA dei giornali: manca un giallo agli inglesi

AFP via Getty Images



Juventus-Manchester City, la moviola



Tuttosport

Gazzetta dello Sport

Quella tra Juventus e Manchester City è stata nel complesso una gara dalla semplice direzione di gara per l'arbitro internazionale Turpin che già aveva diretto una sfida tra Madama e Citizens nella vittoria per 2-0 sotto la guida di Thiago Motta. Una direzione tranquilla in cui però secondo i principali quotidiani sportivi italiani manca un'ammonizione per gli inglesi."Regolare la posizione di Doku sul gol del momentaneo 1-0 della formazione di Guardiola. In avvio di secondo tempo c’è un episodio letto non bene dal signor Turpin: Nico Gonzalez prende il largo, viene placcato ma l’azione dell’argentino va avanti e l’arbitro lascia proseguire per il vantaggio, però non ammonisce il calciatore del City che andava punito con il cartellino giallo. Regolare la posizione di Matheus Nunes sulla rete del 3-1 del City: lo tiene in gioco Savona, così il brasiliano naturalizzato portoghese può servire Haaland solo in mezzo all’area. Tutto regolare anche in occasione del goal di Vlahovic che parte in posizione regolare"."Dubbio al 37' il fuorigioco fischiato a McKennie. Al 47' intervento di Air-Nouri su Nico Gonzalez, l'arbitro lascia proseguire per il vantaggio ma è da giallo e non è stato ammonito. Giusto il giallo a Kalulu. Vlahovic sul goal non è in fuorigioco".