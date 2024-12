Juventus-Manchester City, parla Khephren Thuram

Il centrocampista della Juventus Khephrenha parlato ai microfoni di Prime Video. Le sue parole prima della sfida tra Juventus e Manchester City:"Entrambe non sono in un grande momento, è una partita importante. Giochiamo contro una grande squadra, dobbiamo fare di tutto per vincere".– "Non c’è solo una cosa da fare, dobbiamo fare tutto bene. Atteggiamento migliore possibile, dobbiamo fare di tutto"."In loro vedo grande concentrazione e molta fiducia, so che c’è qualità. Siamo grandi giocatori".