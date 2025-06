Juventus-Manchester City, infortunio per Savona: le condizioni

AFP via Getty Images



Infortunio Savona, l'accaduto

Juventus-Manchester City, i numeri della partita di Savona

Salvataggi: 4

Tiri bloccati: 1

Contrasti: 3

Dribbling subiti: 1

Tocchi: 30

Precisione dei passaggi: 84%

Si interrompe dopo un'ora di gioco la sfida del Mondiale per Club tra Juventus e Manchester City per Nicolò. Il difensore della Vecchia Signora è stato costretto ad alzare bandiera bianca e chiedere il cambio dopo l'intervento in campo dello staff medico bianconero. Al suo posto subentra Federico Gatti.Il difensore della Juventus in seguito ad un contrasto falloso ai danni di Erling Haaland si è subito fermato sdraiandosi al suolo visibilmente dolorante. Una torsione innaturale della caviglia sinistra. Savona è costretto a lasciare il campo molto dolorante sorretto da due membri dello staff medico della Juventus. Le sue condizioni verranno valutate prossimamente. La sua presenza però agli ottavi di finale del Mondiale per Club al momento sembra essere in dubbio.





