Juventus-Manchester City, Gleison Bremer torna in panchina ma non è il solo

25 minuti fa



La Juventus è in campo proprio in questi minuti per la sfida del Mondiale per Club contro il Manchester City. Osservando la distinta però c'è da segnalare un aspetto: ritorna in panchina il difensore brasiliano Gleison Bremer. Il giocatore si era infortunato lo scorso inizio ottobre nella sfida contro il Lipsia, lo stop che lo ha costretto a saltare quasi tutta la stagione ma attenzione, oggi per la prima volta Gleison ritorna in panchina. Non è il solo tuttavia anche l'attaccante polacco classe 1994 Arek MIlik si accomoda in panchina.