Juventus-Manchester City dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lasi appresta a scendere in campo per la terza giornata della fase a gironi del. I bianconeri, dopo aver travolto 5-0 gli emiratini dell'Al-Ain e piegato 4-1 i marocchini del Wydad Casablanca, affronteranno ora il Manchester City di Pep Guardiola.Le due squadre si presentano all'appuntamento, già certe del passaggio agli ottavi di finale, ma appaiate in vetta al girone con 6 punti. In palio, dunque, c'è il primo posto nel gruppo G.Di seguito tutte le informazioni su Juventus-Manchester City: dalle probabili formazioni a dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Juventus-Manchester City: canale tv e diretta streaming

Partita : Juventus-Manchester City

: Juventus-Manchester City Data : giovedì 26 giugno 2025

: giovedì 26 giugno 2025 Orario : 21.00 (orario italiano)

: 21.00 (orario italiano) Canale TV : Italia Uno e DAZN

: Italia Uno e DAZN Streaming: DAZN, Mediaset Play, Sportmediaset.it



Probabili formazioni Juventus-Manchester City

Orario Juventus-Manchester City

Dove vedere Juventus-Manchester City in tv

Juventus-Manchester City in diretta streaming

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.Wydad Casablanca (4-2-3-1): Benabid; Moufid, Ferreira, Meijers, Moufi; Boutouil, Moubarik; Amrabat, Zemraoui, Lorch; Mailula. All. Benhachem.Juventus-Manchester City si giocherà giovedì 26 giugno al Camping World Stadium di Orlando. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21.00 (orario italiano).Juventus-Manchester City sarà visibile in diretta e in chiaro su. Il match si potrà inoltre seguire gratuitamente anche su: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco come Xbox e PlayStation oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.Juventus-Manchester City si potrà seguire in diretta streaming gratuita su Mediaset Play, scaricando l'app o collegandosi al sito della piattaforma, oppure sul sito di Sportmediaset.Si potrà seguire il match in streaming gratuito anche su DAZN scaricando l'app su dispositivi mobili oppure accedendo al sito ufficiale.