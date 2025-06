Questa Juventus è (ancora) fragile: alla prima big è arrivato il crollo

Getty Images



La Juventus è ancora fragile

Cosa dimostra Juventus-Manchester City

si legge sul vocabolario cercando la definizione di 'fragilità' e questo sembra proprio essere lo specchio della. La squadra allenata da Igor Tudor ci aveva forse illusi di aver ritrovato compattezza nelle precedenti sfide con risultati e prestazioni apparentemente convincenti.Sì, apparentemente, è proprio questo il fulcro della frase. La Juventus contro avversarie sulla carta inferiori come erano Al-Ain e Wydad si è imposta, si è mostrata sicura, grintosa, convincente, come un leone. Quando però l'avversaria è il Manchester City di Pep Guardiola e soprattutto di Erling Haaland ecco che la musica sembra cambiata e quella Juventus che sembrava essere il re della Savana oggi sembra quasi una pecorella smarrita. Situazione ribaltata.La Vecchia Signora si mette in difficoltà da sola, vedasi autogol di Kalulu ma anche errori di Alberto Costa e Teun Koopmeiners e poi sembra incapace di reagire. L'unico a regalare un paio di guizzi è Kenan Yildiz al momento del suo ingresso. Vero che possono venir meno le motivazioni: al calcio d'inizio la Juventus era già qualificata agli ottavi di finale della competizione ma in palio c'era il primo posto nel girone oltre che una cifra che avrebbe potuto aiutare il calciomercato estivo.Nei primi minuti Madama ci ha provato, poi è crollata, si è lasciata trascinare come una barca in balia delle onde forti del mare. Il risultato finale è poi lo specchio della prestazione: un 5-2 che non lascia spazio a molte interpretazioni. La Vecchia Signora ora però sa di avere davanti delle partite complesse: l'avversaria nel prossimo turno potrebbe essere il Real Madrid quindi ora deve essere abile nel ritrovare la rotta. Nel non essere ancora fragile ma nell'essere brava a ricompattarci e a ripartire. Con grinta, cuore e carattere che è quello che Igor Tudor allenamento dopo allenamento sta cercando di portare.





