La Juventus è di nuovo al punto di partenza. E quelle parole di Tudor…

Per prendere quelle tracce fumose e trasformarle in arrosto. Dire e dirsi che, davvero, la Juventus è un’altra cosa rispetto al campionato. E invece no, in un cinico gioco dell’oca, la squadra bianconera viene masticata e sputata indietro, di nuovo al punto di partenza. Le fragili fondamenta costruite consono completamente crollate. Non è d’accordo Igor: “Questa sconfitta non ridimensiona niente, ilè tra le migliori al mondo, non cancella niente”. Questione di opinioni, possono anche essere in contrasto.

La verità, però, la dirà solo il campo, l’eventuale reazione – o la mancanza di questa -, agli ottavi. Reazione che non c’è stata a Orlando, contro il. Laè stata in balìa della squadra di Guardiola, ha guardato gli inglesi fare ciò che volevano dalla metà campo in su. Senza essere capace di proteggersi, di ripartire, di tenere palla, di fare ogni fase del gioco. Peggio di così era difficile da immaginare e da realizzare.E in tutto questo, suonano come una stonatura le parole di Tudor nel finale: “Abbiamo dato tutto, dovevamo essere perfetti. Poi loro quando vogliono spendono 100 milioni, hanno giocatori più forti di noi e va detto”. Ma andava proprio detto? Forse no. Forse non si può proprio spiegare tutto nelle cifre astronomiche spese sul mercato, soprattutto quando le categorie di differenza sono così evidenti. Soprattutto quando la Juventus ha intre acquisti costosi. Due sono stati altamente negativi, il brasiliano ha passato 90’ in panchina. Tudor è stato fin qui impeccabile dal punto di vista comunicativo, si può anche scivolare.In ogni caso, ancora una volta si è vista una Juventus arrendevole, in preda alle onde alte senza riuscire a tracciare una rotta. Senza riuscire nemmeno a tirare un calcione quando serve fermare gli avversari che infieriscono. Gira e rigira, quante cose già dette e scritte.