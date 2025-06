Juventus-Manchester City, chi può sostituire Conceicao

AFP or licensors

Le alternative: Koopmeiners e Nico Gonzalez scalpitano

Visti gli ultimi due allenamenti svolti a parte rispetto al gruppo, appare sempre più difficile che Francisco Conceição venga schierato titolare nella sfida tra Juventus e Manchester City. Il talento portoghese, pur non riportando un infortunio grave, sembra destinato al riposo in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club. Una scelta prudente da parte dello staff tecnico, che non vuole correre rischi inutili in un match comunque importante per il primo posto nel girone.Con Conceição in forte dubbio, si apre il toto-nomi per la sua sostituzione nell’undici titolare. Al momento, il favorito sembra essere Teun Koopmeiners, che garantisce qualità tra le linee, equilibrio e visione di gioco. L’olandese ha già dimostrato di poter interpretare anche un ruolo più avanzato - pur con evidenti difficoltà in questa stagione -, offrendo soluzioni sia in costruzione che in fase di inserimento.

Tudor valuta le opzioni: equilibrio e intensità

Attenzione però a Nico Gonzalez, che potrebbe essere schierato da uno dei due trequartisti oppure come esterno destro. In quest’ultima posizione ha già giocato nelle ultime uscite Alberto Costa, che però potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio all’argentino, in un'ottica di rotazioni.La scelta finale spetterà a Igor Tudo, che dovrà decidere se affidarsi a una formazione più tecnica o puntare su soluzioni fisiche e aggressive, in linea con il suo stile. Il primo posto nel girone è un obiettivo concreto, ma senza perdere di vista la necessità di gestire al meglio le forze in vista della fase a eliminazione diretta. La versatilità tattica della rosa permette diverse interpretazioni, e contro il Manchester City ogni dettaglio potrà fare la differenza.