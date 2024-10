Juventus, chi ha ottenuto il premio di Man of the Match in Serie A

Prima giornata: Samuel Mbangula (Juventus-Como)

(Juventus-Como) Seconda giornata: Dusan Vlahovic (Verona-Juventus)

(Verona-Juventus) Quinta giornata: Gleison Bremer (Juventus-Napoli)

(Juventus-Napoli) Sesta giornata: Dusan Vlahovic (Genoa-Juventus)

(Genoa-Juventus) Ottava giornata: Juan Cabal (Juventus-Lazio)

La Juve ha archiviato il successo in campionato contro la Lazio e pensa già allo. Martedì i bianconeri giocheranno la terza giornata di Champions League dopo le vittorie contro. La squadra di Motta arriverà con l'obiettivo di vincere ancora in casa dopo aver ritrovato i tre punti anche in Serie A all'Allianz Stadium. Nel corso dell'ultima partita Juan Cabal è stato decretato come. Ma chi sono i bianconeri che hanno ottenuto questo premio finora?