La missione è stata completata. Perché poi si può pregare quanto si vuole in direzione San Pietroburgo, ma il destino era ben lontano dalle mani della. Che a Torino vince, in parte convince, in definitiva arriva prima nel girone: con l'1-0 finale contro il Malmo, diventa decisivo il 3-3 dello Zenit nel finale. Chelsea beffato. E si chiude a chiave, tra i ricordi peggiori, il 4-0 secco di Londra..Ah, allo Stadium è decisivo Kean, con uno stacco imperioso su trivela di Bernardeschi, sempre più pazzesco a ogni replay. Ma è decisivo anche Diawara, portiere degli svedesi, perché la gara ai punti avrebbe dato un risultato più schiacciante per i bianconeri. Che si divorano tutto e di più. Che sparano sul portiere e sbagliano troppi ultimi passaggi.Comunque, ottavi di finale. Comunque, la Juve vince ancora una volta. E senza subire reti.