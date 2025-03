Juventus, maledizione difesa: tutti gli infortuni e quante partite hanno saltato i centrali bianconeri

Getty Images

La stagione 2024/25 della Juventus non passerà sicuramente alla storia come una delle più fortunate alla voce infortuni. C'è infatti un reparto, su tutti, che nel corso dell'annata è stato letteralmente falcidiato dai problemi fisici.Ogni riferimento al reparto di difesa è ovviamente voluto: tutti i difensori centrali a disposizione di Thiago Motta, eccetto Lloyd Kelly arrivato a febbraio, sono stati costretti a fare i conti con diverse problematiche di natura fisica.Si parte dai gravissimi infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, fino ad arrivare agli stop di Pierre Kalulu - rientrato da poco - e Renato Veiga, ai quali potrebbe accodarsi anche Federico Gatti, il quale a tre giorni da Juventus-Atalanta è alle prese con un affaticamento muscolare che lo pone in dubbio per il match di domenica dell'Allianz Stadium.

E in tutto questo c'è anche un paradosso da evidenziare: nonostante una vera e propria maledizione per quanto concerne gli infortuni nelle retrovie