Dal sito ufficiale della Juventus il racconto del progetto Extreme FieldsPrima tappa per il progetto, in uno dei luoghi più suggestivi del Mondo: le. Un’avventura estrema in una delle isole locali dell’arcipelago, tra calcio, condivisione e passione bianconera, che ha coinvolto tifosi juventini da tutto il mondo, selezionati tramite un casting internazionale, insieme ad ospiti d’eccezione.Appuntamento per gli Extreme Fielders, dunque, sull’isola di, dove l’intera comunità locale ha accolto calorosamente i partecipanti, attraverso le tradizioni locali ed esperienze uniche.

Perché la Juventus è alle Maldive

la Legend bianconera Edgar Davids

il freestyler e creator Ben Black

la content creator Rachele Santoro

l’artista Greg Goya

Il cuore del progetto: l'Extreme Fields Match

Un campo unico nel suo genere

La passione per i colori bianconeri è stato il leit motiv di tutta l’attività all’insegna dello sport e dell’incontro: i tifosi hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in per un allenamento e un torneo 7 vs 7 contro una rappresentativa locale al Pelé Stadium. Insieme a loro, in campo, quattro ospiti speciali hanno reso l’evento ancora più memorabile:Il 12 aprile è andato in scena il vero cuore pulsante del progetto: l’. Nel meraviglioso scenario del Pelè Stadium, colorato in tinte bianconere per l’occasione, tutti i partecipanti selezionati, insieme a giocatori locali, tra cui il capitano della Nazionale delle Maldive, hanno giocato un’entusiasmante partita sotto gli occhi entusiasti dell’intera popolazione di Mahibadhoo.Un evento carico di emozioni, che si è concluso con uno scambio istituzionale di regali tra , Edgar Davids e le autorità locali, e una sessione di foto e autografi che ha lasciato il segno nei cuori di tutti.Il momento più iconico? Il campo creato appositamente per l’occasione dall’artista Greg Goya, che ha dato vita a una vera opera d’arte nel cuore dell’oceano. Tutti i partecipanti hanno potuto giocare in un esclusivo campo 2 vs 2 realizzato su un Sandbank, circondato da acqua cristallina: un’esperienza irripetibile e perfettamente in linea con lo spirito del progetto.Un vero campo estremo per il progetto Extreme Fields.