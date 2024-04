Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

L'edizione odierna de La Repubblica commenta così la situazione dellaalla luce del pareggio contro il: ": finché ha tenuto in piedi l’utopia dello scudetto ha scavato in sé risorse sotterranee, ma dopo si è adagiata sul minimo indispensabile, non avendo neanche il gusto e il piacere del gioco col quale soddisfarsi. A Cagliari è arrivata a Champions virtualmente acquisita (grazie alla Fiorentina, grazie all’Atalanta, grazie a come hanno saputo progredire anche se, al contrario della Juve, non hanno tempo di allenarsi) e si è placidamente lasciata sballottare da una squadra di assatanati, o per lo meno di gente che ha orgoglio e amor proprio, oltre alle idee chiare"."Alla fine - si legge ancora nell'editoriale a firma di Emanuele Gamba - ha rimediato un punticino perché il Cagliari le ha regalato un gol e mezzo e lo spirito di Niccolai si dev’essere impossessato dello sciagurato Dossena, e per riprendersi da un primo da tempo da incubo, nel quale i danni avrebbero potuto essere ben più seri,".Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!