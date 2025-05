Juventus, mai così male in trasferta da 15 anni: i dati

Getty Images

C’è un vento che spira freddo quando la Juventus lascia Torino. Un vento che si infila nei numeri e nei nervi, e che racconta una verità amara: questa è, a oggi, la peggior Juve da trasferta degli ultimi quindici anni. Lo dicono i numeri, lo suggerisce il campo. E come spesso accade, la statistica non mente:



I risultati in trasferta



Il fantasma del 2010

La Juventus 2024-25 può ancora eguagliare il numero di successi in trasferta dell’anno scorso, ma già sa che non potrà superarlo. E se la memoria non inganna, in quelle cifre c’è un’eco di allarme: l’ultima Juve così fragile lontano da casa finì per perdere la sua identità prima ancora dei punti.Chi guarda solo la classifica potrebbe non accorgersene. Ma chi ascolta il battito della squadra, chi annusa l’aria degli spogliatoi lontani dallo Stadium, sa che c’è qualcosa che non funziona. La Juve segna poco, concede nei momenti sbagliati, spegne il motore anzitempo. In trasferta, soffre. E non sempre lotta.Nel 2017-18 — tempi di dominio e sicurezze — la media punti fuori casa era 2,4. Oggi è meno di due terzi. Allora si costruivano scudetti anche e soprattutto lontano da casa, oggi si sbandano le ambizioni. Anche la Juve di Pirlo, che pure non brillò, riuscì a fare meglio: 1,78 punti di media nel 2020-21. Allegri, nella sua prima era, non era tipo da tremare nei campi altrui.. Ma il tempo, nel calcio, è un lusso raro. E il tifoso juventino, cresciuto a pane e vittorie, fatica a masticare transizioni. Il paradosso è che, numeri alla mano, la Juventus in casa ha ancora una tenuta da grande squadra. Ma è quando il pullman lascia la Continassa e prende l’autostrada che qualcosa si spegne. Come se il viaggio portasse via certezze, e lasciasse solo ansia da prestazione.Chi riscriverà la prossima pagina, dovrà ripartire proprio da lì: dal coraggio fuori casa.Le grandi squadre sanno imporsi anche dove l’ambiente è ostile, dove gli avversari mordono, dove l’inerzia è da girare con i denti. E questa Juve, almeno per ora, non lo sa più fare.È un. Quelle furono annate di transizione sbagliata, di identità confuse, di dirigenze alla ricerca di sé stesse. E seppure oggi il contesto sia diverso, la cifra tecnica superiore, i fantasmi non si combattono solo coi nomi sulla maglia. Si combattono con l’anima.Chi siede sulla panchina, chi veste il bianconero, chi prende decisioni sulla rotta futura, dovrà interrogarsi. Perché una Juve che non sa viaggiare non è una Juve intera. E ogni punto lasciato lontano da Torino è un mattoncino tolto alla casa della rinascita.