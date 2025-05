Getty Images

Juventus, mai così male dal 2011

un' ora fa



Con 62 punti raccolti nelle prime 34 giornate di campionato, la Juventus sta vivendo una delle stagioni meno brillanti dell’era recente. Si tratta infatti del bottino più basso per i bianconeri in questo punto del torneo di Serie A dal 2010/11, quando la squadra chiuse con soli 53 punti dopo 34 giornate. Nonostante ciò, la qualificazione alla prossima Champions League resta ancora saldamente alla portata della squadra di Igor Tudor.



Un dato confortante per i tifosi juventini arriva dalla statistica: in tutte le stagioni dell’era dei tre punti a vittoria – eccezion fatta per il 2022/23, condizionata dalla penalizzazione in classifica – la Juventus ha sempre concluso il campionato tra le prime quattro posizioni quando ha superato i 60 punti dopo 34 giornate. Una tendenza che, se confermata, permetterebbe ai bianconeri di centrare l’obiettivo minimo stagionale.