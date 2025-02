Juventus, lo spoiler sulla prossima maglia away: FOTO

2025 Getty Images



Juventus, la novità sulla maglia away 2025/2026

Non solo campo. Lainizia a guardarsi attorno anche suscitando la curiosità dei tifosi su come saranno le maglie da gara della prossima stagione. Poco fa il portale specializzato Footy Headlines ha pubblicato unosu quella che potrebbe essere la maglia della Juventus per la prossima stagione. Nel dettaglio la maglia away.In questa stagione la maglia away della Juventus, quella da gara utilizzata particolarmente per le partite in trasferta è quella gialla (nella foto di copertina dell'articolo). Nella prossima stagione qualcosa però potrebbe cambiare, stando alle primissime indiscrezioni.Nella prossima stagione la maglia away potrebbe abbandonare il giallo di questa stagione ma potrebbe diventare azzurra. Di seguito la foto.





