Juventus, magia di Adzic: il VIDEO è virale

Brilla ancora Vasilijecon la, confermandosi uno dei talenti più interessanti della squadra. Il giovane gioiello bianconero ha sfiorato un gol spettacolare nella sfida contro il Giugliano, lasciando tutti a bocca aperta con una giocata da fuoriclasse.Nel corso del match, Adzic ha ricevuto palla poco oltre la trequarti, si è coordinato rapidamente e ha lasciato partire un destro potente e preciso da fuori area. Il pallone, indirizzato perfettamente verso l’incrocio dei pali, si è stampato sulla traversa, negandogli una rete che sarebbe stata da cineteca. La sua giocata, però, non è passata inosservata e in poco tempo è diventata virale sui social, con i tifosi e gli appassionati che hanno elogiato il suo talento e la sua tecnica sopraffina.

Adzic Juve, il video della giocata

Madre mia cosa stava per fare pic.twitter.com/32fLbwTCck — Speedy Gonzalez (@Tipotimido2666) February 22, 2025

Adzic Juve, la pagella del BN

Adzic sta dimostrando una crescita costante e un impatto sempre più decisivo con la Juventus Next Gen. Le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco lo rendono un elemento chiave per la squadra, attirando anche l’attenzione della prima squadra. Se continuerà su questa strada, il suo futuro in maglia bianconera potrebbe riservare sorprese importanti.ADZIC 6 - Dalle invenzioni agli sciupi, quasi clamorosi. Il montenegrino è spesso specchio della squadra: quando tutto funziona, è perfetto; al contrario, fatica a tenere il ritmo. Che peccato, quel destro sulla traversa.