Calendario Juve, tutti i prossimi impegni

Campionato

ROMA (trasferta) – domenica 5 maggio

SALERNITANA (casa) – domenica 12 maggio

BOLOGNA (trasferta) – domenica 19 maggio

MONZA (casa) – domenica 26 maggio

Finale Coppa Italia

ATALANTA (A Roma) – mercoledì 15 maggio

Champions League Juve, cosa manca

Calciomercato Juventus, cosa cambia a maggio

Nuovo allenatore Juve, cosa cambia a maggio

Nei calendari affissi tra le mura del centro sportivo della Continassa, il mese diè pieno zeppo di sottolineature rosse. Inizia oggi il mese decisivo per la Juventus , sia dal punto di vista del campo che da quello delle scrivanie. Obiettivi da raggiungere, magari un trofeo da alzare, il traguardo della Champions League. E poi il mercato, i rinnovi. Passo dopo passo, si parte da oggi e sarà un mese di fioco.Laè ancora in corsa su due fronti. Il campionato, dove spera di chiudere quanto prima la pratica Champions League e poi la Coppa Italia che permetterebbe di riportare un trofeo al JMuseum.al momento, la soglia limite per garantire l'accesso aritmetico alla prossima Champions League è di 70 punti. Il Milan ha già ottenuto la qualificazione, mentre alla Juventus ne servono ancora 5 (tenendo conto degli scontri diretti in parità con l'Atalanta e il ritorno da giocare con la Roma). Per il Bologna, sono necessari solo 6 punti (i ragazzi di Thiago Motta hanno gli scontri diretti a favore con entrambe le squadre, avendo vinto tutti e quattro gli scontri diretti).Attualmente, la Roma deve totalizzare almeno 10 punti per qualificarsi, anche se dovrà battere l'Atalanta per farlo. D'altra parte, l'Atalanta ha bisogno di 13 punti nelle ultime cinque partite: quattro vittorie e un pareggio con la Roma per assicurarsi un posto in Champions League. La situazione si complica ulteriormente considerando lo scontro diretto tra Atalanta e Roma, con tre possibili esiti (1-X-2) che influenzeranno il punteggio totale delle squadre e quindi la corsa alla qualificazione.Se la Juventus dovesse vincere con la Roma, si qualificherebbe automaticamente per la Champions.Come detto, dunque, la Juventus potrebbe festeggiare l'accesso alla prossima Champions League già domenica 5 maggio, se dovesse battere la Roma all'Olimpico. Da quel momento in poi, Cristiano Giuntoli avrebbe il via libera per definire le prossime mosse di mercato, sempre seguendo le linee guida di sostenibilità e competitività. Tra i nodi da sciogliere, quelli dei rinnovi: per esempio quello di Rugani, già ben avviato, o quello di Rabiot che pare al momento più complicato. E poi il mercato con Riccardo Calafiori che è il primo nome nella lista dei desideri. Con l'accesso alla prossima Champions League si allenterà anche il nodo legato alla questione di chi sarà l'allenatore della Juventus. Come già raccontato, questo dovrebbe essere l'ultimo anno di Allegri alla Juve e il suo posto dovrebbe essere preso da Thiago Motta. Nessun annuncio a atteso, però, prima del termine della stagione e prima che tutte le squadre in ballo non abbiano chiuso i conti con i propri obiettivi stagionali.