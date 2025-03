Juventus, ma che fine ha fatto Milik? Quando torna e gli scenari per il futuro

Il grande assente, nonché ancora più grande oggetto del mistero di questa stagione 2024/25, è ovviamente. L'attaccante polacco della, fermo ai box da giugno dopo l'operazione al ginocchio che gli ha impedito di prendere parte agli europei, non è mai stato a disposizione di Thiago Motta nel corso della stagione 2024/25.Il tecnico della Juve, infatti, sperava di poter contrare sull'apporto del classe 1994 in qualità di alternativa, in attacco, a Dusan Vlahovic - designato inizialmente come titolare - ma l'ex centravanti del Napoli non è mai riuscito a scendere in campo nel corso dell'annata sportiva corrente.

Le condizioni di Milik

Il rientro slittato

Il futuro di Milik

Una defezione molto pesante per Madama, costretta poi a tornare sul mercato in quel di gennaio, riuscendo a strappare - con la formula del prestito - Randal Kolo Muani al PSG e regalare così a Thiago Motta la tanto attesa opzione in più nel comparto offensivo. Ma in tutto ciò, di Milik non vi è stata più traccia.Procedendo con ordine, Milik si era infortunato al ginocchio lo scorso giugno, rimediando un problema che l'ha costretto prima a saltare Euro2024 e successivamente a sottoporsi ad un intervento chirurgico di meniscectomia perfettamente riuscito. Da quel momento, l'attaccante polacco ha avviato il proprio iter di recupero, prima di finire nuovamente sotto i ferri ad ottobre: il numero 14 bianconero si è sottoposto ad un secondo intervento in artroscopia finalizzata alla sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro.Come confermato da Cristiano Giuntoli, sembrava che l'inizio del 2025 potesse essere il momento propizio per tornare a vedere Milik in azione, seppur gradualmente e con massima cautela. Ed invece, ad inizio gennaio ecco il nuovo stop: a causa dei carichi di lavoro e soprattutto del lungo stop, Milik ha accusato un problema al polpaccio che l'ha costretto a rinviare ulteriormente il proprio rientro in gruppo. Un ritorno che, ad oggi, non si è mai verificato.Dopo gli ultimi sviluppi, è assai complicato pensare che possa esserci ancora spazio per Milik in questa Juventus. Ad anni 31, l'attaccante polacco viene ormai da quasi un anno di inattività e - con un contratto in scadenza nel 2026 - è inevitabile che i ragionamenti in casa bianconera siano già iniziati. L'addio in estate è uno scenario verosimile che va assolutamente preso in considerazione, così come - secondo La Gazzetta dello Sport - le parti potrebbero trovare presto un punto d'incontro per la risoluzione del contratto. Il finale, dunque, è ancora tutto da scrivere, ma la sensazione forte è che l'ex Marsiglia, arrivato a Torino nell'estate del 2022, non vestirà mai più la maglia juventina.