Come riporta Calcio e Finanza, laè prossima a rimborsare il- prestito obbligazionario non convertibile - da 175 milioni emesso nel febbraio 2019 (al prezzo di 99,436%) per l’ammontare di, maggiorati di circa 5,9 milioni di interessi maturati.Rispetto a come inizialmente preventivato, non saranno utilizzati fondi provenienti dall’. “La Società - spiega il club bianconero - completerà il rimborso del Prestito Obbligazionario mediante l’utilizzo di risorse finanziarie rivenienti da linee bancarie preesistenti e nuove, dalla cessione di crediti pro soluto e da linee a medio termine di factoring che prevedono la cessione pro-solvendo di crediti futuri relativi a diritti audiovisivi delle competizioni italiane assegnati per il nuovo ciclo quinquennale con inizio dal 2024/2025. L’utilizzo di tali linee e disponibilità comporterà la riduzione dell’indebitamento a breve termine e un corrispondente incremento dell’indebitamento a medio-lungo termine”.