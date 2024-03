Vlahovic è stato capace di segnare 15 delle 42 reti in campionato dei bianconeri (ovvero il 35%). Per questo, si alza il livello delle difficoltà per la squadra di Allegri che domani affronterà l'Atalanta senza l'attaccante serbo. La sua assenza richiama alla mente la clamorosa vittoria dell’Udinese allo Stadium dello scorso 12 febbraio, quando Vlahovic non giocò per un lieve infortunio. L'ultima volta è stata un incubo e anche per questo motivo l’assenza di Dusan Vlahovic agita i pensieri della Juventus alla vigilia di questo scontro Champions con l’Atalanta. Lo riferisce La Stampa.