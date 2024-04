La nuova mossa di Cristiano Giuntoli è un nome di un giovanissimo, diventato protagonista sotto la guida di un ex bianconero. Come scrive la Gazzetta, il dirigente, partito dalla serie D ai tempi del Carpi, è abituato a tenere le antenne dritte e a prendere informazioni anche sui migliori giocatori delle categorie inferiori. In Serie B non è sfuggita l’escalation di, 17enne difensore lanciato da Andrea Pirlo nella Sampdoria. I blucerchiati, grazie a un’ottima intuizione di scouting, hanno puntato sul giovanissimo in estate, prelevandolo in prestito con diritto di riscatto dal Padova. Adesso c’è la fila per Leoni e tra i club iscritti alla corsa c’è anche la Juventus.