Il futuro di Romeluè attualmente oggetto di discussione. Se la Roma si qualificasse per la Champions League, il belga sarebbe incline a rimanere. Tuttavia, la richiesta di oltre 40 milioni di euro da parte del Chelsea è considerata eccessiva.Per questo motivo, si sta cercando di negoziare uno sconto sul prezzo o un rinnovo del prestito, con il club inglese che sembra aperto all'idea di non far tornare Lukaku a Londra e che al momento non ha ricevuto offerte significative per lui, ad eccezione di quella proveniente dall'Arabia Saudita. Anche se la strada è difficile, non è impossibile considerando la volontà del giocatore, che ha dimostrato di fare la differenza sul mercato negli ultimi anni.In caso di insuccesso nelle trattative, la Roma continuerebbe a puntare su Tammy Abraham, ma sarebbe comunque necessario l'acquisto di un'altra punta per colmare il vuoto lasciato da Lukaku.