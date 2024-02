Lukaku via dalla Roma a giugno?

Juventus-Lukaku, la situazione

Per un giorno, anzi 90 minuti, laha tifato per Romelu Lukaku e la Roma, nella speranza che i giallorossi fermassero la capolista Inter. Niente da fare però; la squadra di Daniele De Rossi alla fine si è arresa, anche a causa degli errori dell'attaccante belga, che hanno scatenato la reazione dei tifosi bianconeri. E la stagione di Lukaku in generale ha subito un rallentamento evidente nell'ultimo periodo; solo un gol in sette partite. Luci e ombre nella sua sua prima stagione alla Roma, ma forse anche l'ultima?infatti si è trasferito alla Roma in prestito oneroso, senza diritto di riscatto e a giugno quindi tornerà, in teoria al Chelsea. In pratica però non rimarrà a Londra anche se gli scenari sul futuro sono aperti su più fronti. La Roma, appunto, senza José Mourinho, che lo ha voluto fortemente, proverà comunque a trovare un accordo con il Chelsea ma senza Champions League sarebbe molto difficile mettere in piedi l'operazione a livello economico. C'è l'Arabia Saudita, destinazione a cui Lukaku non ha chiuso nei giorni scorsi e che già in estate aveva fatto una grande offerta al giocatore. E la Juventus invece?Quello che è successo nel mercato estivo è noto; la Juventus era veramente interessata a Lukaku e con ilaveva dialogato per un possibile scambio con Dusan Vlahovic. Le valutazioni dei due club però erano lontane e quindi il serbo è rimasto a Torino, per la gioia di molti tifosi bianconeri. Una pista che può riaprirsi a fine stagione? La posizione della Juve in questo senso è chiara.Anche in caso di cessione di, alla Continassa non si pensa più a Lukaku. L'ex Inter a giugno compirà 31 anni e continua ad avere uno stipendio molto elevato. Il belga non rappresenta il profilo che la Juventus cercherebbe per sostituire eventualmente Vlahovic. L'idea infatti sarebbe quella di andare su un giocatore più "sostenibile" a livello di costi e con magari, stesse prospettive future di quelle che ha Dusan. Al momento comunque, solo uno scenario.