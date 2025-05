TS - Anche la Juventus segue Luis Henrique: corsa contro l'Inter?

AFP via Getty Images

La Juventus prepara l'ultima gara in casa con tanti punti interrogativi sulla prossima stagione. Il primo, il più importante, passa dal campo: la qualificazione alla Champions League è necessaria per lavorare in modo più tranquillo e con maggiore consapevolezza nella prossima stagione,Gli altri interrogativi seguono inevitabilmente anche il, con tante situazioni diverse ma allo stesso tempo comuni: quella di oggi potrebbe essere l'ultima gara all'Allianz Stadium per diversi giocatori bianconeri . Proprio per questo la società valuta diversi profili in altrettanti reparti, con l'obiettivo di arrivare già pronti alla prossima stagione, che deve essere necessariamente più stabile sotto tanti aspetti.

Luis Henrique, la situazione con la Juventus

Fra questi profili, come riporta Tuttosport, c'è anche l'esterno del Marsiglia, che però è fortemente seguito dall'Inter.Come anticipato, dunque, i nerazzurri sono interessati da tempo al brasiliano, e vogliono chiudere l'affare per 22 milioni di euro più bonus. La Juventus, però, non vuole rimanere a guardare e vuole inserirsi nella corsa per Luis Henrique. Secondo Tuttosport, ci sono già stati, con il nome del giocatore del Marsiglia che è rimbalzato più volte intorno alla Continassa.Il club francese deve vendere il giocatore prima del 30 giugno per motivi legati al fair play finanziario, ma la richiesta. L'obiettivo, infatti, sarebbe quello di trovare più club interessati per creare un'asta per Luis Henrique, uno dei profili più importanti della rosa del Marsiglia. La Juventus, dalla sua parte, resta alla finestra in attesa della Champions League, che gioca un ruolo decisivo nell'ottica di una possibile trattativa.Nel frattempo l'Inter continua a lavorare per portare il 22enne in nerazzurro, mentre la Juve studia il suo futuro, anche con l'idea diche rimane sempre nell'aria: Luis Henrique sarebbe un profilo adatto per lo stile di gioco dell'allenatore salentino.





