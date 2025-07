Juventus, Lucas Vazquez è un'occasione da non perdere

Getty Images

. Potrebbero bastare questi numeri per raccontare chi è, il terzino spagnolo di cui in queste ore si è iniziato a parlare con insistenza in chiave. Un nome, il suo, che effettivamente non ha bisogno di presentazioni: con cinque Champions League e quattro vittorie della Liga in bacheca (tra gli altri trofei vinti), il classe 1991 è stato negli ultimi dieci anni un protagonista assoluto della squadra spagnola capace di dominare in tutte le competizioni, rappresentando sempre un pilastro per gli allenatori e un punto di riferimento inossidabile per tutti i suoi compagni.

Perché Lucas Vazquez deve essere una priorità per la Juventus

Sempre per restare sul piano della pura cronaca, la situazione al momento sembra chiara: Lucas Vazquez è stato proposto alla Juventus, che sta fiutando il colpo a parametro zero - essendosi il giocatore svincolato dal suo club - ma al momento non è ritenuto una priorità. E allora qui ci discostiamo un attimo dalla notizia per fare un passo ulteriore e dire la nostra:Argomentiamo meglio: in questa fase un giocatore di questo tipo dovrebbe essere considerato un'occasione da prendere al volo in casa bianconera, anche solo per un anno. E sì, ogni riferimento anon è puramente casuale. Un'operazione come quella imbastita dai rossoneri per il centrocampista croato potrebbe infatti essere replicata allo stesso modo per Lucas Vazquez, che tra l'altro ha sei anni in meno.E indubbiamente con più "pro" che "contro", un po' come già dicevamo per Granit Zhaka (che però non sembra poi così vicino…), perché un giocatore come lo spagnolo porterebbe con sé a Torino, tutte qualità che la Juventus ha fatto dannatamente fatica a trovare negli ultimi tempi in un singolo elemento e che ha poi perso - ancora una volta - con l'addio di Danilo. Fondamentale poi, ovviamente, l'aspetto tecnico, con Vazquez che andrebbe a inserirsi perfettamente sulla fascia destra dello scacchiere di, alla ricerca di un atleta verticale, di spinta, coraggioso e affidabile. Nodo economico? Non esiste neanche quello, a ben vedere, perché l'ex Real Madrid vorrebbe un biennale, ma probabilmente si "accontenterebbe" anche di un contratto annuale con opzione di rinnovo al raggiungimento di determinati obiettivi. Da valutare, eventualmente, solo l'ingaggio, che nella sua ultima stagione in Liga si aggirava sui 4,5 milioni di euro netti a stagione.Ma al di là di questo tema - che al momento non è nemmeno preso in considerazione, non essendoci una vera e propria trattativa - Lucas Vazquez sarebbe un affare sotto tanti punti di vista per la Juventus. Anche (e forse soprattutto) a 34 anni compiuti. Anche (e forse soprattutto) adesso che tira di nuovo aria di rivoluzione, che dunque è fondamentale trovare nuove certezze e rivedere un po' l'ordine delle priorità. Ché ad aggiungere tasselli intorno a un penta-vincitore della Champions League, in fondo, si fa sempre in tempo…





