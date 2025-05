Inter, arriva un altro ex Juventus in dirigenza: è Luca Adornato

ha ufficializzato oggi la nomina di Lucacome nuovo Brand & Marketing Director del Club. Adornato riporterà direttamente al Chief Revenue Officer Giorgioe avrà un ruolo chiave nello sviluppo dell’identità commerciale e comunicativa della società nerazzurra.Con un’esperienza consolidata nel mondo dello sport e dell’entertainment, Adornato porta con sé un bagaglio di oltre 15 anni nel marketing sportivo. Per gran parte della sua carriera ha lavorato alla Juventus , dove ha ricoperto il ruolo di Head of Marketing, contribuendo significativamente all’evoluzione strategica del brand bianconero sia in Italia che all’estero. Più recentemente, ha operato nel settore degli eventi e del design come Direttore Marketing e Comunicazione del prestigioso Salone del Mobile di Milano, uno degli appuntamenti internazionali più importanti nel campo del design e dell’arredamento.

L'addio alla Juventus

Secondo quanto comunicato dal club nerazzurro, il nuovo incarico vedrà Adornato impegnato nel rafforzare il posizionamento del marchio Inter a livello globale, promuovendo strategie innovative e sviluppando nuove linee di business. Tra gli obiettivi principali ci sarà anche l’ampliamento della fanbase interista attraverso una comunicazione integrata su tutti i canali, dai social media ai partner commerciali.Le parole di Luca Adornato nel marzo 2022, quando lasciò Juventus:"Ci possono essere molte parole da dire, ma prima di tutto vorrei esprimere la mia gratitudine per aver avuto la possibilità di far parte di questa straordinaria organizzazione per così tanto tempo. Durante questi anni ho avuto la possibilità di realizzare sogni che non avrei mai immaginato di avere.Ho incontrato un sacco di persone straordinarie che mi hanno aiutato lungo il percorso e che sono state fondamentali per permettermi di ottenere il massimo da questo viaggio. Se oggi posso dire di essere un professionista migliore e una persona migliore, il merito va a loro e alla ricerca incessante dell'eccellenza che fa parte del DNA del Club.E' impossibile citare tutti i progetti entusiasmanti in cui ho avuto il piacere di essere coinvolto, ma di sicuro porterò la maggior parte di essi sempre nel mio cuore".