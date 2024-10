Corsa Scudetto Serie A? Le parole dell'ex calciatore

Simone, ex calciatore della Roma, ha parlato ai microfoni di TMW della corsa Scudetto di questa Serie A che comprende anche la Juventus. Le sue parole:"La Juventus farà la lotta per lo scudetto, esattamente come il Milan. Io penso che Juve e Milan siano un pochino dietro rispetto a Napoli e Inter, ma credo che questo possa essere un campionato più equilibrato rispetto a quelli precedenti".