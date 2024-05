"Bisogna essere oggettivi: l'anno prossimo dovremo giocare meglio.E questo atteggiamento, sinceramente, sarebbe importante anche per le mie caratteristiche: non è una critica a nessuno, semmai un dato di fatto". Ha parlato chiaro lunedì sera Manueldopo, trasmettendo quella che secondo Tuttosport è "voglia di tornare a respirare aria pulita" alla Continassa, di togliere un po' di ruggine e di rivitalizzare la squadra dopo una stagione rivelatasi più difficile del previsto.L'ex Sassuolo, a dirla tutta, nutre sicuramente ambizioni anche sul lato personale, in sostanza ha tanta voglia di riscattarsi e dimostrare il suo vero valore, forse passato un po' sotto traccia anche per via di dinamiche tattiche. "Dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti. Se la palla non la gestiamo, poi bisogna andare sempre a recuperarla", è stata l'analisi a caldo del centrocampista. "Bisogna essere più organizzati, fare scelte migliori all'interno della partita: questo può essere un punto di partenza, anche se poi l'importante è sempre portare a casa il risultato". Tutti temi a cui non potrà sottrarsi, il prescelto per la panchina della Juventus, che nel gioco con la palla citato dallo stesso Locatelli ha dimostrato di avere sicuramente tanto da dire.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.