Locatelli è la certezza della Juventus: nessun infortunio e numeri da protagonista

In una stagione in cui parlare di certezze è stato pressoché impossibile, una piccola luce è rimasta sempre accesa. Certo, non lo ha fatto sempre con la stessa intensità e a volte è rimasta fioca, quasi impercettibile. Eppure la luce di Manuel Locatelli c'è stata, sempre. C'è stata con la fascia da capitano itinerante, con i cambi di modulo e di allenatore: il numero 5 bianconeroPoco prima dell'arrivo di Tudor si è confermato capitano, e anche l'allenatore croato gli ha rinnovato la fiducia, non solo in questo modo. Locatelli è il secondo giocatore in rosa, dietro solo a, per minuti giocati:. Numeri che raccontano sicuramente una parte importante, ma non la totalità dell'annata del centrocampista.

Da Motta a Tudor: Locatelli protagonista

I numeri della stagione di Locatelli

Partite giocate: 45

Da titolare:

Minuti giocati: 3446

Goal: 1

Assist: 2

Dopo una stagione in cui il suo rendimento era calato in maniera evidente, Locatelli ha affrontato un nuovo capitolo con la consapevolezza di dover fare meglio. E il centrocampista ha incarnato questo spirito per tutto l'anno, e nonostante la barca della Juventus abbia traballato - perdendo l'equilibrio in tante occasioni - l'ex Sassuolo è rimastoDall'arrivo di Tudor, inoltre, Locatelli non è mai partito dalla panchina,nelle partite con il nuovo allenatore. Insomma, se la fiducia era cresciuta con Thiago Motta, nelle ultime partite è solo aumentata, e il centrocampista ha tratto beneficio: con laè arrivato il primo goal stagionale, e le scorse prestazioni hanno ribadito la sua importanzaLa ciliegina, sopra una torta fin qui agrodolce per la Juventus, è un sorriso a metà: in una stagione all'insegna di tanti stop forzati, Locatelli è uno dei pochi giocatori a non aver saltato. Il centrocampista è rimasto in panchina solo contro, saltando il match contro il Torino per somma di ammonizioni.





