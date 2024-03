Locatelli, le scelte

TLN TV, emittente televisiva che trasmette la Serie A in Canada, ha lanciato un'iniziativa coinvolgendo il centrocampista Manuelin un gioco interattivo sui social media. Il gioco propone di scegliere tra coppie di ex calciatori della, mettendo alla prova la conoscenza e le preferenze del giocatore. Locatelli, attualmente protagonista nel campionato italiano con la maglia della Juventus., ha partecipato al divertimento offerto dai fan e ha condiviso il suo supporto per l'iniziativa. L'iniziativa ha riscosso interesse tra i tifosi canadesi della Serie A, contribuendo a coinvolgere la community nel dibattito calcistico.ZIDANE-TREZEGUET - ZidaneBAGGIO-INZAGHI - BaggioCRISTIANO RONALDO-DEL PIERO - Del PieroPIRLO-MARCHISIO - PirloCHIELLINI-THURAM - ChielliniTEVEZ-DYBALA - Dybala