Il messaggio di Locatelli per Fagioli

Manuelha salutato Nicolò Fagioli sui social con un messaggio di affetto nei confronti dell'ex compagno di squadra, passato dalla Juventus alla Fiorentina."Amico mio Fagiolino sai cosa penso di te e quello che ci lega. Ti voglio tanto bene, in bocca al lupo per tutto, io ci sarò sempre", queste le parole di Locatelli rivolte a Fagioli. I due hanno passato insieme diversi anni in bianconero e adesso le strade dei due centrocampisti si separano. Nella giornata di ieri Fagioli aveva rilasciato alcune dichiarazioni sull'addio alla Juventus.