JUVENTUS, LOCATELLI NON CONVINCE, FUTURO IN BILICO?

Le prestazioni in generale della Juventus sono deludenti, in particolare nell'ultimo periodo. Chi però è chiamato da tempo a fare il salto di qualità ma non l'ha ancora fatto sembra essere Manuel. Il centrocampista della Juventus infatti ancora non convince, contro la Lazio nella gara di sabato sera è stato nuovamente uno dei peggiori in campo. Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un interesse dellanei suoi confronti.Manuel era arrivato dal Sassuolo nel 2021 con un prestito biennale che include un riscatto obbligatorio di 37,5 milioni di euro con i bonus inclusi. Le sirene di mercato potrebbero tornare a farsi sentire nel mercato estivo e non va escluso che la Juventus decida di cederlo, complici anche le prestazioni spesso sotto tono e quel salto di qualità che ancora manca.