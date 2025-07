Juventus, la promessa di Locatelli: 'Torneremo presto ai livelli che questa maglia merita'

Getty Images

Le parole di Locatelli: bilancio e futuro

Con la stagione ormai archiviata, Manuel Locatelli ha voluto condividere un messaggio importante rivolto ai tifosi bianconeri. Il centrocampista della Juventus , protagonista di una buona annata, ha espresso tutto il suo orgoglio per il ruolo assunto e la fiducia riposta in lui dal club.Attraverso i propri canali social, Locatelli ha tracciato il bilancio di una stagione altalenante ma ricca di significato:"Una stagione con alti e bassi, ma fondamentale per il nostro percorso. Essere diventato il capitano della Juventus è un onore, un orgoglio che porterò sempre con me."

Un grazie ai tifosi e uno sguardo al futuro

Juventus: ripartenza con i leader giusti

Il classe ’98 ha poi rinnovato la sua fiducia nel progetto juventino: "Stiamo costruendo qualcosa di solido e torneremo presto ai livelli che questa maglia merita." Un messaggio chiaro e carico di determinazione, in linea con la voglia di riscatto che anima l’ambiente bianconero dopo una stagione segnata da cambiamenti e nuove sfide.Il centrocampista non ha dimenticato i tifosi, sempre al fianco della squadra anche nei momenti più complessi: "Grazie a tutti i tifosi: il vostro supporto è stato fondamentale. Fino alla fine."Locatelli si conferma così uno dei punti fermi della nuova Juventus, non solo per il suo rendimento in campo ma anche per la leadership mostrata fuori dal rettangolo di gioco.Con le parole di Locatelli, la Juventus lancia un segnale di compattezza e ambizione. Il percorso di crescita passa anche attraverso figure chiave come il nuovo capitano, pronto a guidare il gruppo verso una stagione di rilancio ai vertici del calcio italiano ed europeo.