Come riflette La Gazzetta dello Sport, nonostante prestazioni non sempre convincenti Manuelnon ha mai perso la sua centralità con Massimiliano, tanto da risultare il secondo giocatore dellaper minuti collezionati in stagione dopo il solo Gleison Bremer (31 presenze da titolare a 32). Un scelta, quella del tecnico, dettata anche dalla scarsità di valide alternative: l'unico in rosa con caratteristiche simili a quelle del classe 1998 azzurro, infatti, è Hans Nicolussi Caviglia, a cui Max ha concesso pochissime chance. In estate Locatelli sarà protagonista anche all'con l'Italia, nonostante Luciano Spalletti l'abbia impiegato con meno assiduità di Roberto Mancini.