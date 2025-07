Juventus, Locatelli guarda già avanti: 'Orgogliosi del gruppo e del cammino' FOTO

Getty Images

Juventus, il messaggio di Locatelli

"Dispiace uscire così, ma siamo consapevoli di aver dato tutto. Orgogliosi del gruppo, del cammino che stiamo facendo, e di ciò che vogliamo diventare. Grazie a chi è stato con noi, sempre. FinoAllaFine". Così, capitano della Juventus , ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram a poche ore dalla sconfitta contro il Real Madrid che ha interrotto agli ottavi di finale il percorso dei bianconeri al Mondiale per Club.Il centrocampista classe 1998 aveva parlato della partita anche a caldo, intervenendo ai microfoni di DAZN e Mediaset, sostenendo che la squadra aveva dato tutto in campo giocando alla pari con gli avversari, che però poi hanno avuto la meglio: "Abbiamo avuto un'occasione all'inizio e si poteva far meglio", le dichiarazioni di Locatelli, destinato a essere un pilastro della Juve anche nella prossima stagione, al netto degli eventuali rinforzi per il reparto che arriveranno dal mercato. "Ma ho visto grande atteggiamento, a partire dagli attaccanti c'è stato grande spirito. C'è rammarico per essere usciti ma è lo spirito che dobbiamo avere sempre".