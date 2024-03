Juventus, il futuro di Locatelli e degli altri centrocampisti in rosa

Locatelli, occhio alla Premier e...De Zerbi

con decisione e su più fronti è dovuto anche alla situazione di chi è già in rosa ma non è sicuro di rimanere a Torino anche la prossima stagione . Koopmeiners è l'obiettivo numero uno m a Giuntoli lavora anche per Ferguson oltre ad altre piste che possono tornare di moda. Prima di tutto però, alla Continassa dovranno capire chi resterà dei giocatori già presenti.prima della partenza per l’Europeo con la nazionale di Deschamps. Ma in bilico, ora come ora, c’è ancheCome riferisce la Gazzetta dello Sport, lo statunitense ha il contratto fino al 2025 e sembra lontano dal poter rinnovare con i bianconeri. Tra il francese e l’americano, attenzione a Manuel Locatelli.Locatelli continua a essere stimato anche fuori dalla Juventus. Manuel, grande tifoso bianconero, in passato ha preferito la Signora alla corte dei ricchi club inglesi, in particolare l'Arsenal, che lo voleva fortemente nell'estate in cui si è trasferito a Torino.. Senza contare la variabile Roberto De Zerbi. All’allenatore italiano, si legge, in caso di trasferimento dal Brighton a un top club europeo, non dispiacerebbe l’idea di ritrovare uno dei suoi pupilli dei tempi di Sassuolo.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.