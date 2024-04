Juventus, per Locatelli solo 21 palloni giocati

La Juventus vince e lo fa come spesso fanno le squadre di Massimiliano Allegri, ovvero lasciando il pallone agli avversari.(la più bassa da quando il tecnico è tornato a Torino); abbastanza evidentemente per portare a casa tre punti fondamentali. Il secondo tempo contro la Fiorentina però lascia perplessità sul gioco espresso dalla Juve. Ma soprattutto fanno discutere i 21 palloni giocati da Locatelli in tutta la partita."Significa che lavoreremo per fargliene toccare di più", la risposta di Allegri alla domanda specifica fatta su Locatelli e i pochi palloni toccati. Una statistica, quella del centrocampista classe 1999, che rappresenta alla perfezione i limiti di questa squadra. E lo stesso giocatore, nel post partita è stato molto chiaro sul tema: Un messaggio forse anche ad Allegri. Perché per quanto ormai l'ex Sassuolo sia abituato a questo tipo di gioco, forse, ventuno palloni in 90 minuti sono troppo pochi anche per lui.