Juventus, Locatelli è al centro di questa squadra. E Tudor gli ha fatto capire una cosa

AFP via Getty Images

Come il batterista con le sue bacchette dà ritmo a tutta la band, anche nel calcio esiste una figura chiave da cui passa il destino collettivo: il regista. Dai suoi piedi dipende l’andamento della squadra, soprattutto quando un allenatore è chiamato a trasmettere una nuova idea di gioco. In questo contesto si inserisce, tornato al gol domenica scorsa a Roma dopo ben 532 giorni di digiuno. Una rete importante, che ha riacceso il sorriso sui social del campione d’Europa 2021 con l’Italia, ma che rappresenta solo una parte del suo contributo.Per la seconda volta in stagione, Locatelli è stato chiamato a dirigere il gioco della Juventus dalla panchina: un compito complesso, che richiede visione, personalità e disciplina tattica. Il suo ruolo non si limita a quello di semplice mediano: è il punto d’equilibrio di un centrocampo che ha bisogno di ordine, geometrie e tempi di gioco ben scanditi. La fiducia che Thiago Motta (o il tecnico attuale) gli sta accordando è figlia di un progetto che lo vede al centro della manovra bianconera.

Il gol segnato all’Olimpico, oltre al peso emotivo, è il simbolo di una stagione in cui Locatelli ha il compito di guidare la Juventus non solo nel presente, ma anche verso traguardi futuri più ambiziosi. A lui, oggi più che mai, è affidata una delle missioni più delicate: restituire alla squadra una mentalità europea, quella che passa anche dal ritorno in Champions League.