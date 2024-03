Tra le note negative, secondo Tuttosport, c'è anche Manuel Locatelli, autore di una prestazione non particolarmente brillante contro il Napoli. "Quanto ci tenga si vede nella reazione al triplice fischio, disperato e inconsolabile. Ma la condizione non è quella di qualche mese fa e anche il gioco che esce dai suoi piedi ne risente", il commento in pagella del quotidiano. Il centrocampista bianconero prende 5 in pagella. Stesso voto di Dusan Vlahovic...e questo fa riflettere.