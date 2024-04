Le parole di Manuela Dazn:"Alla fine conta vincere i trofei quindi dobbiamo mettere le basi per il futuro, avere la mentalità di prima e lavorare ogni giorno come ci dice questa maglia. La Juve deve tornare a vincere, è fatta per questo. Serve pazienza e umiltà, questa anno non siamo riusciti a fare quello che volevamo ma l’obiettivo è sempre stato la Champions e ora abbiamo una finale da giocare".