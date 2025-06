Juventus, Locatelli a DAZN: 'Una brutta partita, ma il City è tra le squadre più forti al mondo'

Getty Images

Le parole dia DAZN dopo Juventus-Manchester City - "Una brutta partita, dobbiamo analizzare dove e come abbiamo sbagliato. Il risultato è brutto"."Giocavamo contro una delle squadre più forti al mondo, il dispendio di energie è stato tanto ma dobbiamo analizzare alcune cose".- "C'è e deve continuare a esserci, dobbiamo analizzare ciò che non è andato e rimboccarci le maniche per la prossima partita".