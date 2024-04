JUVENTUS, MANUEL LOCATELLI A DAZN, LE PAROLE

Il centrocampista della Juventus Manuelha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara contro il Milan. Le sue parole:"Amarezza, rammarico, volevamo vincere, ci abbiamo provato. Ci è manato il gol ma era l'atteggiamento giusto. Ogni volta che indossi questa maglia devi dimostrare, vogliamo fare più punti possibile. Una finale da giocare, dobbiamo continuare a lavorare".- "Un trofeo è sempre importante, non vinciamo nulla da tre anni, darebbe una dimensione diversa ma ora dobbiamo fare bene in campionato"."Alla fine conta vincere i trofei quindi dobbiamo mettere le basi per il futuro, avere la mentalità di prima e lavorare ogni giorno come ci dice questa maglia. La Juve deve tornare a vincere, è fatta per questo. Serve pazienza e umiltà, questa anno non siamo riusciti a fare quello che volevamo ma l'obiettivo è sempre stato la Champions e ora abbiamo una finale da giocare".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.