Giorgiosi è raccontato a Tuttosport. Apprezzato e corteggiato sul mercato da Inter e Juventus ha raccontato così presente e futuro: "Soddisfazione, stupore, grande emozione. Mi sento solo di dire grazie a tutti gli allenatori del settore giovanile e a mister Gasperini che mi ha fatto crescere tanto e che mi ha dato la possibilità di esordire nel calcio dei grandi. Credo però che sia fondamentale vedere questi numeri come un punto di partenza, per cercare di fare sempre meglio""Mi dà grandissima felicità. Sono grato alla società, sono molto legato alla famiglia Atalanta. Ero un bambino, ora sto diventando uomo sempre con questa maglia. Sono felicissimo di stare qua, il mio unico pensiero è l’Atalanta e voglio solo migliorare. Con il lavoro. Ogni giorno"."Guardo tante partite, il calcio mi piace molto e anche in famiglia è lo sport preferito. Con papà Ruggero e mamma Roberta si guarda parecchio, mi piace anche il tennis, l'NBA e apprezzo il Padel anche perché mio fratello Andrea è istruttore".