Infortunio Hermoso, il comunicato

La partita di mercoledì scorso, che ha visto protagonistenel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è stata un'emozionante battaglia sul campo. Alla fine, sono stati i Colchoneros a gioire, dopo aver invertito una situazione avversa. In svantaggio a Madrid, hanno trovato la forza di pareggiare il punteggio con gol di Griezmann e Depay all'87', per poi vincere ai calci di rigore. La vittoria è stata festeggiata con grande fervore dai tifosi e dai giocatori di Simeone, anche se l'euforia post-rigore ha portato a un'infortunio per Mario“Mario Hermoso ha riportato un infortunio muscolare alla coscia sinistra, la cosa è emersa dagli accertamenti ai quali è stato sottoposto presso l’ospedale Vithas.Il difensore inizierà le sessioni si fisioterapia e sarà sottoposto ad allenamenti specifici”.